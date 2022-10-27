青春校園電影《你在我心上》，改編自純愛小說教主蔡智恆（痞子蔡）原著小說《國語推行員》，由執導過無數經典MV的導演林錦和，找來男神張庭瑚攜手女神袁子芸共譜純愛戀曲，自21日起上映後開始勤跑戲院，導演林錦和率主演張庭瑚、李冠毅和蔡堇卉，週末三天和觀眾近距離親密接觸，互動引發現場騷動，還有死忠觀眾表示：「已十刷！」

現場更有粉絲對著張庭瑚超直球告白：「班長，你喜歡我嗎？」讓張庭瑚當下超害羞，張庭瑚更被拱在廳內現場獻唱主題曲〈我說了謊〉，穩健的台風再度圈粉。片中飾演張庭瑚高中麻吉的李冠毅透露，拍攝期間為了和張庭瑚培養好默契，找了超多話題和對方深聊，果然拉近不少距離，戲外也變成超級好友。校花蔡堇卉也爆料，拍攝現場最粉紅泡泡的其實是張庭瑚和李冠毅，簡直走到哪黏到哪，李冠毅也大爆料，表面看起來酷酷的張庭瑚其實私下性格超級大男孩，連被陶晶瑩打屁股後，張庭瑚還到處問大家要不要看自己瘀青的屁股，劇組的好感情可見一斑。

有趣的是，袁子芸在訪問中表示，第一次和張庭瑚碰面時，只見張庭瑚還沈浸在《全明星運動會》的比賽氛圍中，眼神充滿了殺氣與較勁，讓她難以想像要如何和他拍攝談戀愛的戲碼。排戲時，張庭瑚更多次被導演林錦和糾正：「你現在不是愛她的眼神，你那是想要殺死她的眼神！」 讓袁子芸哭笑不得，好在逐漸建立起默契，也成功在大銀幕上呈現出2人之間充滿粉紅泡泡的成果。《你在我心上》本週末將持續推出影人映後場，詳細資訊請鎖定甲上娛樂粉絲團。