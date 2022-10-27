台中市政府經發局針對傳統市場改造，汰換許多老舊電梯。(經發局提供)

傳統市場都是又暗又髒嗎？為翻轉民眾對傳統市場的刻板印象，台中市政府經發局近幾年斥資進行建物補強、廁所整修等改善工程，盼打造嶄新購物環境，為了讓民眾充分感受「市場不一樣了」，經發局還拍攝宣傳影片，由局長張峯源與攤商帶領民眾一起「逛菜市場」。

「台中市場哪裡不一樣」影片以豐原第一市場、東區建國市場及霧峰市場為拍攝場景，分別邀請豐原第一市場「一天一杯咖啡」業者紀泊仰、「登喜味傳統客家米食」業者何愷晴與「丸日鮮魚加工」業者黃春華等人，帶領民眾一探市場的好吃好玩。

經發局指出，參與拍攝的攤商站在鏡頭前，一開始還略顯緊張，仍用心說出自己的台詞；為提升傳統市場環境，市府近幾年爭取中央經費、編列預算，整修台中市各公有市場，除加強建物主體安全及汰換電梯，還特別打造環境更明亮、通風與衛生，目前已完成何厝、東峰、小康、后里第一、梧棲第二、篤行、合作、潭子、清水第二、外埔、烏日等11處市場補強，另中德及東義市場則仍在施工。

而在公廁、電梯汰換等方面，經發局指出，目前也分別完成11處廁所改善，各冊間分別增設扶手、供行動不便民眾使用，並設置放置區域及衣物吊掛空間等；另也利用汰換老舊電梯的機會新增操作盤、扶手、點字、語音報樓等協助行動不便民眾的設施，同時增設防撞條，確保安全。

經發局指出，市府持續檢視各傳統市場內的動線、設備與環境等，並進行優化改善，盼讓大家都見證傳統市場的更新活化。