為迎戰周年慶，新光三越天母店在大改裝奏效下，27日開打首日即傳捷報，兩館業績雙位數成長，其中，化妝品頂級保養、香氛業績飆升三成，氣候降溫亦促成保暖服飾、除溼機銷售創新高。

新光三越指出，日本連鎖家居NITORI宜得利在周慶首日同步開幕帶入商圈來客，成為人潮製造機，滿額贈包括累計35萬元贈三菱日本原裝除濕機、累計50萬元贈Dyson空氣清淨機及累計6.8萬贈送的大同10人份珠光霧粉電鍋，更於開店半小時內搶換一空。

周年慶亮點之一，頂級保養品銷售破百組，LA MER經典乳霜、sisley抗皺精華等成為囤貨焦點，業績成長三成，CHANEL、Dior、Jo Malone 、10/10 Apothecary等限定新品更是熱銷逾百組，業績飆升。

而氣候降溫保暖女裝開紅盤，休閒外套等更引發搶購潮，且除濕機、洗脫烘多功能機型發威，預訂破百台，宜得利開幕首日銷售即破百萬元營業額，沙發床寢預訂破百組等。

今年全台獨家首發寶可夢快閃店，目前業績累計超過百萬，寶可夢布偶已售出破千組、卡牌劍與盾售出超過500組，此外，超人氣PABLO起司塔首日買三送三優惠，開店後更帶來排隊人潮。

而天母人最在意的超市萬件商品買一送一、日本展，更是人潮湧入，尤其是日本展補貨補到手軟，包括福砂屋長崎蛋糕、虎屋羊羹、薯條三兄弟及白色戀人等日本直送人氣夯品，此外超市P&G ariel洗衣球一開始就被顧客狂掃3萬元，瑞囍純橄欖油、日清菜籽油、AGF即溶咖啡系列等三大夯品一早就賣出上千箱，在通膨加遽之際，百貨超市周年慶成為囤貨好時機。