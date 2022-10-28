中新網28日報導，第77屆聯合國大會美東時間27日召開全體會議，就國際法院工作舉行一般性辯論。中國外交部法律顧問（條法司司長）賈桂德代表中國政府發言，讚賞國際法院為和平解決爭端、維護國際和平與安全發揮重要作用，強調中國始終宣導和踐行真正的多邊主義，始終堅持做國際法治的建設者和維護者，將繼續堅定支持國際法院工作。

賈桂德表示，中國古人講：「法者，治之端也。」當前，世界進入新的動盪變革期，百年未有之大變局加速演進，多邊主義和國際法治受到前所未有的挑戰。國際法院作為聯合國的主要司法機關，肩負著維護多邊主義和國際法治的崇高使命。

賈桂德強調，自1945年成立以來，國際法院共作出140項判決，發布28份諮詢意見，涉及領土和海洋畫界、非殖民化、不使用武力、外交和領事關係、條約的解釋和適用等諸多重要國際法問題，為解釋、適用和發展國際法作出凸出貢獻，在和平解決國際爭端、維護國際和平與安全方面發揮重要作用，國際社會對國際法院的期待和信任不斷上升。

賈桂德表示，作為最權威的國際司法機構，國際法院的司法活動不僅直接影響當事國的利益，也對相關國際規則的發展產生深遠影響。中方期待並相信，國際法院將繼續依照《聯合國憲章》和《國際法院規約》忠實履行職責，切實尊重國家自主選擇，維護國家同意原則，審慎行使管轄權；堅持客觀、公正立場，完整、準確解釋和適用國際法規則，高品質開展司法活動。

賈桂德強調，中國始終宣導和踐行真正的多邊主義，始終堅持做國際法治的建設者和維護者，將與各方一道，一如既往地支持國際法院依法履行司法職能，為維護《聯合國憲章》宗旨和原則，維護聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序作出更大貢獻。

國際法院系根據《聯合國憲章》設立的國際司法機構，由聯大和安理會選出的15名法官組成。自1985年以來，一直有中國籍法官在法院任職，現任中國籍法官為薛捍勤。