活動中特別表揚績優志工陳枝農(右)，感謝其擔任志工的付出與為民服務的熱忱(圖／移民署金門服務站提供)

為提升志工通譯服務品質及增進專業知能，移民署南區事務大隊金門縣服務站於水頭旅客服務中心舉辦「2022志工及通譯服務人員教育訓練暨優良志工表揚活動」，並安排「家庭暴力防治與救助」、「新住民社會資源介紹」、「營造職場與家庭安全」等課程，讓參與充電的志工及通譯伙伴們，獲得最新的法令與資訊，同時也表揚績優志工陳枝農，感謝其擔任志工的付出與為民服務的熱忱。

這項活動特別邀請金門縣政府社會處婦幼社工科李孟融社工分享「家庭暴力防治與救助」的型態解析與應對，以真實案例及經驗分享說明家庭暴力常見型態與救助資源，傳授志工及通譯如何透過觀察及應對，提高救助的敏銳性，將有助於即早發掘需要協助的新住民，即時降低及制止暴力傷害。

另縣府社會處科長黃雨舜則分享金門縣新住民的各項社會資源及職場服務與照顧等措施，讓參與課程的志工及通譯伙伴，除了在課程中獲得最新居(停)留法規動態及案例外，也能在不同案件的處遇與應對上更能得心應手。

移民署金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，特別感謝志工及通譯無私的奉獻與服務，並代表移民署頒贈感謝狀給績優志工陳枝農先生，感謝他發揮服務的專業，退休後仍懷抱回饋與服務的熱忱投入志工行列。近二年來雖受新冠肺炎疫情影響，但陳枝農仍秉持初心，協助服務站提供鄉親及新住民服務，不曾間斷，此次獲選績優志工，其熱忱不但令人感佩，獲獎更是實至名歸。

廖蔚蘭說，志工及通譯人員是服務站不可或缺的重要成員，金門縣服務站每年都會辦理志工及通譯教育訓練，提供最新資訊與法規，除透過訓練過程凝聚團隊向心力及情感外，也精進志工及通譯的知能，提升服務品質與量能，歡迎具有服務熱忱的國人及新住民朋友都能加入志工與通譯行列。