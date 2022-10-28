金門地檢署於日前接獲檢舉情資，指涉今(2022)年5月間有縣長候選人公然向選民發放來源不明之快篩劑尋求支持，經持續蒐證後，於昨(27)日指揮法務部調查局福建省調查處、金門縣警察局金城分局等單位，持福建金門地方法院核發之搜索票，搜索洪姓縣長候選人之競選總部、住處等處所，並逐一約詢洪姓候選人及關係人到案說明，嗣經檢察官複訊後，認尚無羈押之必要，諭令新臺幣3萬元交保後飭回。

據了解，洪姓候選人是於今年5月間在金城浯島城隍廟免費發放快篩劑給民眾領取使用，當時還吸引了大批民眾到場排隊；當時洪姓候選人在受訪時表示，這批快篩是有善心人士得知金門鄉親迫切需要快篩劑，就指定他代為發放，是希望拋磚引玉做善事，讓社會更詳和。

金門地檢署呼籲候選人，應循合法正當方式尋求選民支持、認同，切勿心存僥倖、以身試法。民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，可利用選舉查察聯繫中心之檢舉專線：0800-024-099撥通後再按4，24小時均有本署同仁值班接聽，或者是掃描本署QR code得以通訊軟體LINE提出檢舉，檢警對於檢舉人之身份均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同端正選風，提昇我國民主政治。