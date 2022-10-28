瑞昱(2379)今日舉辦法人說明會，受到PC市場疲軟、庫存調整依舊下，瑞昱第三季淨利季減10.1%、年減13.9%，單季每股獲利8.2元。副總經理黃依瑋表示，整體疲軟狀況到第四季會持續下去，庫存水位恐要等到明年年中才有機會回到正常。

瑞昱第三季營收為297.72億元、季減少2.4%、年增加2.8%；單季淨利為42.07億元，季減少10.1%、年減少13.9%；單季每股盈餘為8.2元；第三季毛利率為48%，相較第二季減少2.2個百分點、相較去年同期減少4.6個百分點；營業利益率為13.6%，相較第二季減少1.5個百分點、相較去年同期減少4.9個百分點。

黃依瑋表示，PC市場疲軟是第三季營收下滑的主因，單季毛利率下滑主要是因市場購買力下降，以及平均成本上升。瑞昱第三季庫存週轉天數為137天，相較第二季的120天增加17天，預估第四季不會看到庫存天數下降，瑞昱將優先協助代理商、客戶庫存管理，瑞昱庫存均為有效庫存，後續都將被消化，不用過於擔憂。預計庫存調節會一路延續到明年，要到年中才有機會回到正常。

整體來說，黃依瑋表示，通貨膨脹加上地緣政治因素，導致終端需求轉弱，此現象將持續到第四季，故審慎保守看待第四季。第四季毛利率會較第三季往下，主要是產品組合，2023年則會高於疫情前的歷史區間。

黃依瑋表示，瑞昱第三季PC和非PC比重為32:68，PC比重明顯降低。各產品線來說，乙太網路受到PC、NB大幅下滑，消費性電子需求疲軟，庫存調整持續下，第三季銷售明顯下降，預計將持續到第四季，但PC、PC周邊以及網通設備的升級，可望在2023年恢復成長。

交換器控制晶片部分，黃依瑋表示，第三季表現強勁，主要是彌補2022年前半年供應短缺，但後續市場感受到美元走強、通膨，故未來幾個季度可能會轉保守，但中長在基礎建設前景正向下，管理型晶片仍具有強勁成長潛力；無線網路晶片則因WiFi6升級趨勢在第三季明顯，預計WiFi6在今年PC滲透率為50~60%，路由器則為60%，且WiFi6也用於寬頻、物連網、零售等市場，瑞昱WiFi6占比WiFi業務約20%，看好WiFi6將成為明年重要成長動能WiFi6+ WiFi5+ WiFi4將共存一段時間，WiFi7將在2024年加入。

Audio Codecs部分，黃依瑋表示，主要還是受到PC市場低迷影響，PC/NB整體出貨今年預計將下滑15~20%，且大部分反映就是下半年，對於瑞昱產品有直接影響，2023年則預期會持平或微幅下降。電視業務部份，整體電視出貨2022年下降約10%但瑞昱電視業務穩定，仍有成長空間。