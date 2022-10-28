俄國總統普丁今天公開表明，動用核武器對政治、軍事上毫無意義，根本沒必要。拜登得知後停頓了很久，然後反酸「那他幹嘛一直講?」
綜合路透社、《國會山報》(The Hill)報導，普丁今日出席智庫瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）的外交會議，這是自2月24日戰爭以來最新一次激烈演說，除了指責西方國家在烏克蘭煽動戰火，美國因為台灣破壞與中國大陸的關係，是非常錯誤的決定，包括美眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等官員訪台挑釁。還試圖淡化核武器攻擊態勢，儘管過去多次釋出「不惜一切保衛國家」的言論，都只是嚇嚇你們，即所謂「核訛詐」。此次普丁又重申，「對於發動化學武器或核武器，俄國認為這在政治、軍事上無任何意義，而且沒必要。
話一出不到幾個小時，當媒體告訴拜登，被問到是否相信時，他停了一會兒才說「如果他沒有意圖，那為什麼一直拿出來講?」強調普丁處理事情的方式很危險，大可結束這一切，離開烏克蘭；早前拜登曾用「世界末日」一詞來形容，俄國動用核武器後，世界面臨的下場。
美國國防部發言人柯比（John Kirby）則提到，俄國可能正考慮動用具輻射性的「髒彈」（dirty bomb），稱「他們常將正在做或準備要做的事推給他人，這就是為什麼必須嚴肅看待。」
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