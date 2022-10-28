俄國總統普丁今天公開表明，動用核武器對政治、軍事上毫無意義，根本沒必要。拜登得知後停頓了很久，然後反酸「那他幹嘛一直講?」

"If he has no intention, why does he keep talking about it?" President Joe Biden says about Russia President Vladimir Putin's statement that he has no intent to use nuclear warfare in Ukraine.



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綜合路透社、《國會山報》(The Hill)報導，普丁今日出席智庫瓦爾代國際辯論俱樂部（Valdai Discussion Club）的外交會議，這是自2月24日戰爭以來最新一次激烈演說，除了指責西方國家在烏克蘭煽動戰火，美國因為台灣破壞與中國大陸的關係，是非常錯誤的決定，包括美眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等官員訪台挑釁。還試圖淡化核武器攻擊態勢，儘管過去多次釋出「不惜一切保衛國家」的言論，都只是嚇嚇你們，即所謂「核訛詐」。此次普丁又重申，「對於發動化學武器或核武器，俄國認為這在政治、軍事上無任何意義，而且沒必要。

話一出不到幾個小時，當媒體告訴拜登，被問到是否相信時，他停了一會兒才說「如果他沒有意圖，那為什麼一直拿出來講?」強調普丁處理事情的方式很危險，大可結束這一切，離開烏克蘭；早前拜登曾用「世界末日」一詞來形容，俄國動用核武器後，世界面臨的下場。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）則提到，俄國可能正考慮動用具輻射性的「髒彈」（dirty bomb），稱「他們常將正在做或準備要做的事推給他人，這就是為什麼必須嚴肅看待。」