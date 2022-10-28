台塑（1301）轉投資台塑勝高（3532）宣布，除自身執行ESG永續發展策略外，更本著綠色經濟共同體理念，28日邀請全球供應商夥伴參加「永續發展～ESG行動宣誓大會」，會中共有超過150名以上夥伴以實體或視訊方式一同響應、共同發聲，期能為下一代打造一個生生不息的永續地球。

台塑勝高表示，會中除報告台塑勝高ESG推動成果外，更在台塑勝高總經理田中惠一和協理邱紹勛帶領下，與供應商夥伴共同宣誓「共同實施溫室氣體盤查、2025年減碳目標12.5％以上、2030年減碳目標25％以上、2050年碳中和」之目標，邀請供應商夥伴加入綠色製造及綠色供應鏈，攜手同心，與環境永續共好，朝向「淨零碳排」邁進，共創永續價值。

因應全球氣候變遷的環境衝擊，為達成永續發展的目標，台塑勝高於2022年成立永續發展委員會，落實推動環境保護(E)、社會責任(S)和公司治理(G)的永續發展，除導入氣候變遷衝擊管理外，更期望強化公司經營體質，朝2050年「碳中和」邁進。