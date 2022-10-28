中華郵政公司配合跨境電商發展趨勢，提供民眾郵寄2公斤以下輕小型物品更多元選擇，訂於11月1日開辦香港國際e小包（ePacket）業務。

國際e小包資費較國際航空掛號小包及國際快捷低廉，且可透過郵政官網全程追蹤郵件遞送狀態，中華郵政公司繼與日本、越南、新加坡、印尼、泰國、韓國、菲律賓、馬來西亞、德國、法國、英國、以色列、挪威、波蘭、丹麥、紐西蘭、加拿大、澳大利亞及荷蘭等合計19國郵政合作開辦後，為便利民眾用郵，並擴大服務範圍，續開辦香港國際e小包，歡迎民眾及電商賣家多加利用，專用發遞單請洽各地郵局營業窗口索取或至中華郵政全球資訊網之網路交寄頁面，預先登錄國際e小包發遞單資料並列印。

中華郵政公司提醒，國際e小包雖可於網路追蹤遞送狀態，惟郵件種類仍屬平常函件，並非掛號郵件，僅按址投遞無須簽收，且不提供書面查詢及補償，請民眾依需求選擇最適方式交寄。