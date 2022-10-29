星宇航空（2646）創業界之先，首架A350-900廣體客機將於法國土魯斯時間28日交機，由董座張國煒親自駕駛回台，預計台灣時間29日抵達桃園國際機場。張國煒表示，此架新機設置台灣航空史上睽違已久的頭等艙，不僅將帶給國人不一樣的飛行體驗，也將在明年帶著星宇從亞洲區域航線飛進北美。

星宇第二架A350-900預計12月交機，屆時機隊全機種到齊。A350-900預計明年1月完成驗證上線執飛，初期將飛航東南亞區域航線，並規劃明年4月開航美國洛杉磯，帶著來自台灣的精緻服務飛越太平洋。

張國煒率隊赴法國Airbus總部，與Airbus顧客服務部資深副總裁Philippe Mhun、Rolls Royce資深副總裁Christophe Molus共同主持交機儀式。為了親自駕駛首架A350客機返台，張國煒6月進行機型轉訓，10月初前往新加坡考取證照，順利取得空中巴士原廠A350的飛行許可。

Airbus商務長Christian Scherer表示，作為機隊的旗艦機型，A350將承載著星宇的願景，在長程航線上開拓新市場。

Rolls-Royce首席客戶長Ewen McDonald表示，首架A350客機將使星宇廣體機隊更完善，此機使用勞斯萊斯製造的Trent XWB-84型發動機，與今年交機的A330neo同樣搭載了勞斯萊斯製造的Trent 7000型發動機。此次交機標誌著雙方合作關係的新里程碑。

星宇航空A350-900為全台唯一配置個人拉門空間的頭等艙及商務艙機型，共有四艙等，4席頭等艙、26席商務艙、36席豪華經濟艙及240席經濟艙，是全球首架進化版A350，客艙較一般A350增加4吋寬度，並採用最新技術，讓客艙空氣每2～3分鐘循環更新。

因應A350-900將執飛長程航線，星宇也在客艙情境燈光下足功夫，依航程時段調整燈光，切換客艙氛圍，且針對重要節慶設計氣氛照明，將五感體驗升級；全艙等搭載4K高畫質螢幕，並支援藍牙無線音源傳輸，領先國內同級廣體客機各艙等配備之螢幕。