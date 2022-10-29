【佩潔氣象報報】奈格颱風往西偏! 週末北.東陰雨綿綿│中視晚間氣象 20221029

還沒放晴！受東北風影響，氣象局今（29）日針對4縣市發布豪雨特報，而明日晚起受颱風奈格和東北季風共伴效應影響，北部、東半部及恆春半島有顯著降雨，下周一（10/31）雨勢最猛。氣象局預估，颱風奈格未來將偏西朝華南或海南島移動，發布海警機率低，但其外圍環流的威力不可小覷。

今晚至明日白天受東北季風影響，東北部有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨機率。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，今晚至明日白天受東北季風影響，東北部有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨機率，桃園以北及花東有局部陣雨，大台北山區及花蓮也要提防局部大雨，其他區域多雲到晴；氣溫方面，各地早晚偏涼，低溫約21、22度，最高溫可達31度，中南部白天溫暖微熱，日夜溫差較大。

氣象局表示，原本渾沌的颱風路徑預報，今天開始有些眉目，預估下周二（11/1）到東沙島海面後強度減弱，將偏西朝華南或海南島移動，發布海警的機率更低。

氣象局預估，奈格颱風下周二（11/1）到東沙島海面後強度減弱，將偏西朝華南或海南島移動。（圖／擷取自氣象局官網）

雖然預估「奈格」離台灣遠去，但也不能因此掉以輕心，氣象局預報員陳伊秀表示，颱風外圍環流將與東北季風產生共伴效應，明晚到下周三（10/30-11/2）北部、東半部及恆春半島有顯著降雨，下周一（10/31）雨勢最明顯，宜蘭、花蓮有豪雨，大台北、基隆北海岸及恆春半島則有局部大雨。

天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急 》發文指出，奈格颱風的體積龐大，外圍水氣已經抵達巴士海峽，明日陸續到達台灣上空，而又受東北季風影響，北部、東部容易有雨，「像是開外掛」，但中南部也不是完全沒有降雨的機會，「因為颱風中高層水氣會從西南方上來」，該粉專提醒，就算颱風沒有直撲、暴風圈沒有觸陸，「威脅還是有的」。