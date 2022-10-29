國民黨主席朱立倫授戰旗給嘉義市長黃敏惠。（廖素慧攝）

國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長候選人王育敏及全場支持者高呼「全壘打、凍蒜」。（廖素慧攝）

台中市長盧秀燕稱讚嘉義市長黃敏惠執政績效非常亮麗。（廖素慧攝）

全場支持者搖旗吶喊凍蒜，聲勢高昂。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠爭取連任，29日在文化公園舉辦競選總部成立大型造勢晚會，台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫全力催票，讓五星級市長黃敏惠繼續執政，黃敏惠激憤疾呼，中央還給嘉義市輕軌建設，兌現全額負擔鐵路高架化經費。

朱立倫偕盧秀燕、黃敏惠、嘉義縣長候選人王育敏及黨籍市議員候選人大進場，現場數千名支持者夾道歡呼「凍蒜」，隨後朱立倫授旗給黃敏惠，全場高喊「凍蒜、全壘打」，場面非常熱烈。

黃敏惠激動說，台中市鐵路高架化經費中央全額負擔，嘉義市為什麼不可以？嘉義人憤怒啦！1年市府總預算178億，嘉義市鐵路高架化卻要負擔48億元，她執政以後還債、沒有負債，努力持家，為什麼不能跟中央爭取經費。

黃敏惠還說，嘉義市要完善交通路網，規畫三環三橫三縱及台鐵連結高鐵雙鐵的輕軌，中央已有規畫的輕軌要還給嘉義市，每個縣市高鐵站都有連外軌道，為什麼只有嘉義市沒有，對嘉義人不公平。

盧秀燕細數黃敏惠的政績，稱讚黃敏惠努力還債，疫情嚴峻，還能在不舉債的情形下普發消費金2000元振興經濟，就是發揮勇媽很會持家的特質及能力，理好嘉義市的財政，還做好汙水下水道的基礎建設。

朱立倫說，嘉義市是民主聖地，就是要讓做好的人受到支持，繼續執政，對手無法跟五星級市長黃敏惠相提並論，民進黨無法透過民主選舉來贏黃敏惠，卻會用抹黑來修理黃敏惠，是對民主的侮辱，請民主聖地的嘉義市民用高票讓黃敏惠當選，才是真正民主。

藍軍雲集全力催票 黃敏惠激憤疾呼：還給嘉義市輕軌（影／廖素慧攝）