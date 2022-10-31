無線耳機已經普及化，使用者對於耳機的要求也越來越高，不僅追求個人化，更講求舒適度，像Nothing全新推出的Nothing Ear (stick) 耳機，就正是符合人體工學的產品。全新的Nothing Ear (stick) 耳機採舒適的半入耳式設計，耳塞更特別設計成符合人體工學的外形，讓耳塞對耳道的侵入性降低，每隻耳機僅重4.4g，長時間配戴也無負擔，而且更配備12.6mm定制動圈單體，為市場上最靈敏的單體之一，可盡顯渾厚低音、清晰高音和豐富細節。

Nothing Ear (stick) 耳機，定價3690元，11月7日起於指定通路開放搶先預購，預購者可於11月12日優先入手，11月18日正式上市。（Nothing提供）

加上高級的喇叭磁鐵及特製隔膜設計，增加功率和靈敏度，帶來清晰的真實原聲體驗，更搭載低音鎖定技術，以及新增了智慧軟體可偵測佩戴耳機時的低音損失，還可依個人喜好調整等化器（EQ）曲線以達到屬於自己最佳的聆聽低音體驗，同時因有著新一代的清晰語音科技、3個高音質的麥克風，配合新的智慧演算法，有效將聲音與環境噪音分隔之餘，也能放大使用者聲音，通話時不再擔心風噪和吵雜人群。