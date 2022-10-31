上周五美股大漲帶來激勵，由晶片股和科技平台業者領軍，周一南韓KOSPI指數盤中漲1.09%，為2,292.90點，創下9月23日以來盤中新高。

在梨泰院舉辦的萬聖節活動造成韓國史上最嚴重的推擠事故，並創下2014年世越號沈船事件以來死傷最慘重的意外，韓國政府宣布本周全國為梨泰院事故超過150名亡者進入哀悼期。

零售購物、旅遊和休閒類股表現最疲弱，新世界百貨（Shinsegae ）跌逾5%，樂天購物（Lotte Shopping）跌逾4%，現代百貨（Hyundai Department Store）跌3%，新羅飯店（Hotel Shilla）和江原樂園公司（Kangwon Land）亦走跌。

分析師表示，這是一場悲慘的事故，但是與金融市場沒有直接相關，因此對股市造成的負面影響應該很有限。

重量級個股方面，三星電子漲4.19%，SK海力士漲1.56%，電池大廠LG Energy Solution跌0.56%。

人口網站巨頭Naver漲5.63%，即時通平台Kakao漲2.77%，其金融服務關係企業Kakaobank和Kakaopay分別上漲4.42%和4.27%。

外資採取大致平衡的部位，盤中小幅賣超85億韓元。

韓元微貶0.08%，報1,422.7兌一美元。