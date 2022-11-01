蔡英文總統今天上午參加漢翔公司，舉行的「F-16維修中心成果發表會」，視導國內廠商所展出的具體成果與品項，並聆聽各家廠商報告最新的進度。(陳世宗攝)

蔡英文強調，唯有堅實國防實力，建立自主維修能量，才能面對中共軍事威脅，確保台灣空域安全。(陳世宗攝)

蔡英文總統並和漢翔在內有11家廠商，獲得空軍適航認證合影。(陳世宗攝)

提升國內國防產業 蔡總統親臨「F-16維修中心成果發表會」

蔡英文總統今天上午參加漢翔公司舉行的「F-16維修中心成果發表會」，視導國內廠商所展出的具體成果與品項，並聆聽各家廠商報告最新的進度，顯見國防自主的步伐又邁進一大步。蔡英文強調，唯有堅實國防實力，建立自主維修能量，才能面對中共軍事威脅，確保台灣空域安全；成立維修中心建立國防產業供應鏈，就是為了縮短戰機維修所需時間，並提升其妥善率，以提升空軍持續作戰能力。

蔡英文總統今天上午在國安會祕書長顧立雄、行政院副院長沈榮津、經濟部長王美花等人陪同下，視導漢翔公司「F-16維修中心成果發表會」。

漢翔公司指出，本次總計包含漢翔在內有11家廠商獲得空軍的適航認證，展現國內能量籌建漸漸完備，國家隊逐漸成形，適足以驗證國防自主政策是一條正確的道路。 F-16維修中心自2020年8月成立以來，在經濟部、國防部、空軍及各部會協助下，F-16維修中心主辦廠家漢翔公司偕同國內各廠家籌組國家隊，讓國內航空產業茁壯，進而成為供應鏈的一員。

蔡英文總統表示，目前政府積極推動「5＋2產業創新計畫」及「六大核心戰略產業」政策，其中，建立國防航空產業即為重點推動項目之一，透過國機國造、F-16維修中心的成立，象徵美台合作的成果，現已有超過百項的零組件可在地維修。

蔡英文說，期盼經濟部、國防部、維修中心及國內業者持續合作，整合產業能量，透過以軍帶民方式，建立軍民通用關鍵零組件核心技術能量，除為初教機及下一代戰機研發能量布局，亦爭取空軍內需市場需求，厚植國基國造的實力，拓展國際軍民航空市場商機。