吳建豪預計11月發行專輯《吳建豪Take A Ride國際中文版》。（環球音樂提供）

吳建豪在《披荊斬棘2》節目中的個人排名喜愛度晉升至第二名。（環球音樂提供）

吳建豪在《披荊斬棘2》滑輪空降登場（環球音樂提供）

吳建豪在《披荊斬棘2》真人秀節目中屢創佳績，不僅初舞台空降演出，之後在加分賽中更以爆發性的戲劇張力獨舞，逆轉勝團隊排名！在最新一次公演，吳建豪與林峯、李承鉉合作《怒火》，以呼應初舞台的出場方式，使用滑輪從天而降帥氣登場，此次演出不只集結歌唱、跳舞、武打、Rap於一身，吳建豪更以一身黑色酷帥西装，化身成特工，大秀出側飛、高踢腿等高強度武打動作，讓台下觀眾驚呼連連、尖叫不已！

全新《披荊斬棘2》吳建豪、林峯、李承鉉三人加分賽，因為先前吳建豪透露很欣賞李承鉉，很想與他合作一次，而林峯也很希望能跟吳建豪一起唱跳，於是促成了三人合作契機。三人演出歌曲為甄子丹與謝霆鋒主演的動作電影宣傳曲《怒火》，為了更符合歌曲港片火爆動作氣息，吳建豪提議加入武打招式，於是找了武術指導洪天祥，共同打造出一套帥感十足的武打功夫，舞蹈則是邀來好友李春林編舞。整場演出由吳建豪主導，花了三天時間重新編曲，他開心地說：「一直以來就想做出自己喜愛的舞台，節目組也給我很大彈性的發揮，很謝謝林峯跟承鉉兩位有才華的哥哥這麼信任我，把我喜愛的跳舞、武打都融入進去，放手讓我創造出這一切，感覺讓我活起來了。」

吳建豪再次展現吳建豪的舞蹈及武打實力，加上兩位哥哥帥氣十足的表演，三人有如媲美軍刀甩動一般，非常整齊、有力。吳建豪在節目中的個人排名喜愛度，更是直接晉升至第二名，而預計11月發行中文版專輯《吳建豪Take A Ride國際中文版》，近期也曝光全新歌曲〈Sunrise〉MV預告，同樣找來洪天祥擔任導演及武術指導，片中可見吳建豪秀出他武打長才，宛如硬漢般動作電影大作，令人期待。