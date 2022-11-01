新北社宅政策的爭論持續展開，昨(10月31日)日林佳龍陣營開記者會質疑新北市長侯友宜「膨風」中和蓋了3800戶社宅，強調「侯友宜必須為數字錯誤道歉，因為這不是事實」；對此侯友宜今(1)日受訪時表示，未來以及現在所興建、整體中長期的規劃，中和有3825戶社會住宅，講得非常清楚。
侯友宜表示，其實今年8月份他在中和的區政會議裡面，都報告的非常清楚，未來以及現在所興建，整體中長期的規劃，有3825戶，講得非常清楚，「現在已經蓋好了，以及興建中、未來規劃中」。
他說，明年可以完成1.1萬戶，以及跟中央合作未來規劃4.5萬戶，再加上有租金補貼3.2萬，包租代管8000戶，用包括租金補貼、包租代管等方式，從多方面讓年輕人減輕居住的負擔。
針對蔡英文總統2016年承諾要蓋20萬戶社會住宅，但現在只有5.7萬戶，藍營委員說要從租稅改革，強化移轉性支出開始做起，對此侯友宜表示，新北市面對減輕青年在居住的負擔，除了跟中央合作以外，最重要還是用多元方案來處理，包括透過補貼租金、包租代管以及世代共居等方式，讓青年擁有一個居住好環境，減輕他們的負擔。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。