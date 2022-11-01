外電引述消息人士報導，印度已經開始調查上汽集團在印度的附屬公司MG Motor India Private Ltd涉嫌財務違規事宜。

消息人士稱，印度當局對MG財務報表進行詳細分析，發現存在可疑的關聯交易，涉嫌逃稅，少報或多報支出，以及其他違規行為。當局已要求該公司的最高管理層，包括董事、總經理和審計師，就相關事項作出說明。

MG表示，收到通知，要求公司澄清在2019至2020年第一年營業虧損的原因。公司指，任何一家汽車公司都不可能在第一年便獲得盈利，這是由於需要巨額的資本支出，而且像印度這樣競爭激烈的市場，需要長期培育，許多跨國公司幾十年來在印度勉力經營，都蒙受損失。

MG稱，將在所有問題上都與政府部門充分合作，並正準備在規定時間內向公司註冊處提供所需的紀錄和訊息。

此前，其他中國公司亦受到類似調查，包括小米，中興通訊、Oppo和vivo各自在印度的子公司。