國民黨新竹市長候選人林耕仁1日下午針對民眾黨對手高虹安今天上午舉行記者會，對於相關問題的回應內容再提出8點聲明抨擊高虹安，直指高虹安開了記者會，但民眾還是不知道真相。

林耕仁的8點聲明包括，無論是涉嫌詐領立院助理費、用人不當、甚至用謊言來掩蓋拜會議員遲到這一事實，高虹安只會避重就輕、不願意誠實面對外界的質疑，難道認為自己可以永遠不就自身涉及的爭議好好說明，這只會讓市民更加認為高虹安完全沒有誠信可言，遇到爭議只會閃躲，根本沒有資格和能力擔任市長一職。

針對涉嫌詐領立院助理費問題，林耕仁服務團隊已獲知有爆料者向檢調單位提供證據檢舉並立案調查。他原本期待高虹安可以坦然向外界公布相關事實對外釋疑，但很遺憾她沒有提出任何佐證自清，僅自稱「一切合法合規」，把自己當成法官，實在難以說服民眾。

高虹安指林耕仁「幾乎沒有當選機率」部分，林耕仁說，高虹安可能忘記，當選與否不是她能決定，是市民決定，用情緒性語言來轉移焦點，不會讓質疑消失。

另還包括關於疑似內線交易部分，重點在於高虹安購買科智股票前，若已確實獲悉未公開且足以影響股價的消息，這就是內線，足以證實高虹安的誠信與操守存在高度缺陷，不論高是購得科智股票後，才要求鴻海投資，或是在購買科智股票前，就得到鴻海將投資的內部消息，都是疑似套利的行為。

對於專利權轉讓的問題，申請人去申請前難道沒有取得發明人的同意嗎？高虹安這種對於自己切身相關的爭議總是推託給別人，總是不願正面回應爭議的態度，林耕仁深感遺憾，這不是1個市長該有的高度與態度。

至於高委員抹黑林耕仁的部分，林耕仁表示，他白手起家正正當當、清清白白，多年來從來沒有標過新竹市政府任何案子。高虹安面對他人質疑，指控別人「含沙射影」，毫無證據就直指林耕仁「灰色事業違法違規」，還暗示他「靠民進黨維護灰色事業」，這已經是誹謗的行為了。

此外，高虹安不願面對自身爭議，只能淪落到把林耕仁抹綠想操作棄保這樣不堪且低俗的手法，林耕仁作為國民黨唯一提名正藍軍，這8年來都嚴格監督林智堅市府，不是高虹安三言兩語就能否定。

最後是高虹安諾認為他提出的指涉有誤，請拿出證據來說明，因為所有的證據都在高虹安自己手裡，而不是自稱合法就沒事。