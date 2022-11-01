中光電（5371）1日下午召開線上法人說明會，公佈111年第三季財務報表，第三季每股盈餘1.78元，寫8年來同期高點。不過全球經濟降溫，中光電預期第四季節能產品和影像產品出貨都會有所衰退。

總計第三季合併營收為129.03億元，在兩大產品線皆微幅成長帶動下，較第二季成長3％，較去年同期則略減1％。合併毛利率為20.8％，較前一季之20.3％增加0.5％，主要係因廠稼動率提升及產品組合優化，較去年同期之18％增加2.8％，則係受惠於匯率及產品組合差異所致。合併營業淨利為7.74億元，分別較第二季合併營業淨利6.85億元及去年同期之6.16億元成長13％及26％。合併稅後淨利為7.47億元，較第二季合併稅後淨利8.41億元減少11％，但較去年同期之5.89億元則成長27％。歸屬母公司股東之淨利為6.97億元，較上一季之8.11億元減少14％，但較去年同期之5.69億元則成長23％，基本每股盈餘為1.78元。

累計今年前三季合併營收為386.12億元，在影像產品營收較去年同期大幅成長69％帶動下，較去年同期成長11％。在匯率有利及產品組合優化下，前三季合併毛利率較去年同期之17.7％增加1.1％為18.8％。合併營業利益為17.82億元，較去年同期大幅成長65％。合併稅後淨利20.79億元，則較去年同期成長38％。歸屬母公司股東之淨利為19.87億元，較去年同期成長32％，基本每股盈餘為5.08元。

針對第四季營運，總經理林惠姿表示，整體產業鏈庫存仍處於調整期，加上俄烏戰爭與通膨等影響消費買氣的負面因素仍然存在，Monitor／NB機種需求持續疲弱，TV／PID機種則進入淡季，因此，預估節能產品第四季整體出貨量將較第三季衰退，2022年節能產品整體出貨量則預估年減2～3成。

影像產品來看，林惠姿指出，ProAV、商教及高階工程機種需求持續復甦，但通膨和經濟活動放緩等不利因素造成消費性產品需求降溫，因此影像產品第四季整體出貨量可能減緩，然而世足賽及假期旺季仍可望刺激買氣，影像產品今年整體出貨量預期將年成長6成左右。