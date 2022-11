桃園機場「乘風高飛 迎向世界」

桃園國際機場10月13日起恢復正常運作後,旅客及航班明顯增加,機場逐步恢復往昔熱絡。桃園機場公司在1日成立12周年發表「乘風高飛、迎向世界」影片,紀錄過去兩年多來國門防疫歷程,也向參與這場戰役的防疫英雄及服務大聯盟成員致敬,感謝國門第一線各單位堅守崗位付出與犧牲,在這場疫情試煉中,不僅讓民眾感受邊境防疫的安心,也讓國際看見桃園機場展現的韌性與蛻變,再度展翅飛翔迎向世界。

桃機公司董事長林國顯表示,將近1000天的防疫日子,對桃園機場而言是一段意想不到的歷程,做為家園安全的第一道防線,以2003年SARS疫情應變經驗為基礎,短時間內整合中央與地方超過兩百多個單位,配合中央流行疫情指揮中心執行各項防疫政策,防堵病毒於境外,當看到其他國家封城、醫療能量吃緊、產業停擺之際,台灣社會仍維持正常運作、人民正常生活,國門防疫功不可沒

此外,桃園機場也積極為復甦做準備,迄今投入238億元經費協助航空公司、商業夥伴等130家相關業者渡過困境,希望機場夥伴維持基本營運,也要求因應運量提升逐步恢復營業規模。在設施整建部分,疫情期間正好讓機場公司得以在對營運干擾最低的情況下,加速推動空、陸側整建工程及軟硬體設施。這段時間已完成22項、52.1億元的設施整建更新,從旅客報到櫃台更新到候機室整建,從空橋汰換到南北跑道重新刨鋪,桃園機場積極蛻變迎接疫後復甦。隨著邊境解封,桃園機場已從營運谷底爬升,藉由這影片為服務大聯盟的夥伴們打氣,期許「Go together We go further!」,一起大步前行,迎接疫後復甦的挑戰。

桃園機場「乘風高飛 迎向世界」影片紀錄從2020年1月23日底至2022年10月13日機場防疫工作各項點滴,包括專案包機返台、入境航班落地採檢、疫苗通關、國際防疫互助、旅客動線分流引導、防疫車隊疏運,航廈與行李高規格清消等艱困任務,以及配合重啟邊境調整檢疫措施的各項準備工作。