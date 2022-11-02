台股加權指數2日開在13,033.15點，權王台積電（2330）開在391元，皆開在平盤附近，資金點火貨櫃三雄、航空雙雄，領漲各類股，矽晶圓大廠環球晶（6488）法說釋出正面訊息，業績有長約保護，早盤股價上漲逾2％。

另外，中小型股如雷虎（8033）、金橋（6133）等，亦獲內資主力拉抬，漲勢相對強勁，台股早盤指數多空拉鋸，在平盤下震盪。

最新數據暗示，就業市場依舊穩健、讓市場擔憂聯準會（Fed）可能找不到足夠理由放緩升息步伐，道瓊工業平均指數、那斯達克指數下跌及標準普爾500指數在聯邦公開市場委員會（FOMC）公布升息決策前全面走低，僅半導體類股逆勢走高。

道瓊工業平均指數11月1日終場下跌0.24％（79.75點）、收32,653.20點。那斯達克指數下跌0.89％（97.30點）、收10,890.85點。費城半導體指數上漲0.77％（18.3點）、收2,402.75點

元富投顧指出，台股13,200點整數以上壓力大，短線可來回操作，可布局已站上5和10日線強勢股。

現階段選股，優先選擇打底股或第三季財報績優股，操作觀念「型態突破買進或法人領先布局股」方式，電子股包括台積電、宜特、晶睿、瑞昱和立積最具指標。

另外，非電子部分，金融股和觀光股可觀察，包括富邦金、晶華和鳳凰是觀察重點，目前呈現漸轉強，逢低買進原則。

近期台灣股市隨美股起舞，櫃買指數跌深彈，集中市場跟著彈，外資內資短時同調，未來台股持續反彈機會大。

台股最重要的護國神山，台積電390元整數成短線多空，當先行指標，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達2,000億元以上，反彈才能持久。