國產高端疫苗主動公布售價，讓原稱基於契約保密規定避談採購價挨批黑箱的衛福部鬆口氣，並稱採購合約是對買方要求，高端有揭露疫苗價格權利。但國民黨發言人黃子哲今引去年高端重大訊息證明，批衛福部為護航高端一路說謊。

黃子哲指出，去年5月28日疾管署與高端簽訂500萬劑「高端新冠肺炎疫苗」採購合約，據高端於去年5月30日發出的重大訊息中，說明第6點的限制條款明明寫著，是「依『採購機關』要求，合約其他細節不予公開」。

黃子哲說，去年高端疫苗這合約採購機關是疾管署，也就是說，要求不公布合約細節（當然包括價格）的是衛福部疾管署，不是高端公司。

黃子哲表示，高端近日公布疫苗售價，衛福部前部長陳時中稱，高端採購合約是對買方的要求，對廠商來講沒有限制；現任衛福部長薛瑞元也呼應，高端做任何決策不需要指揮中心同意，高端有本來就有對外揭露秘密資訊的權利。

黃子哲說，陳時中與薛瑞元都在強調，對高端疫苗採購價格，不是衛福部不願說，是高端在合約上要求衛福部不能說，現在高端願意解密，也是高端自己的事，跟衛福部都無關，「這顯然有說謊之虞」。

黃子哲表示，高端去年5月30日發布的重大訊息，就打臉陳時中所謂合約是對買方要求的說辭，也凸顯民進黨政府一路護航高端的黑箱過程疑雲重重。

黃子哲批評，從輕率受與高端疫苗緊急使用授權（EUA）、疫苗採購價格過高、高端股價暴漲、疫苗延遲交貨、受試者保護效益未明等爭議，到現在打高端疫苗的國人出國還處處受限，這些無一不是陳時中帶領下的傑作。

黃子哲表示，除非高端發布不實重訊（那證交所得重罰），否則陳應講清楚，為何是依採購機關要求而不公布合約細節？如果連賣方的高端都沒要求保密，衛福部在怕什麼？陳時中想隱瞞什麼？

黃子哲說，依照重訊的說明，薛瑞元現在就可要求高端將合約全部解密，公開所有合約細節；人民有知的權利，陽光應該照進每個暗黑角落，讓魔鬼現形。