加拿大電視台「環球新聞」（Global News）報導，加拿大安全情報局（CSIS）行動處副主任泰西耶（Michelle Tessier）日前在加國國會表示，CSIS越來越擔憂中國試圖影響加拿大政治，是因為中共在加拿大「介入並有意推進他們自己的國家利益」。

「中共是外國干預的行為者，我們已公開說過」，泰西耶說，擔心威脅加拿大安全的活動，包括中國共產黨對外國的干預。她舉例說，中國和其他部分國家，一直試圖鎖定「各層級政府」的民選官員，以推進中國的國家利益，還試圖鼓勵一些人以「中共代理人的身分」發言或行事。

泰西耶指出，就中方的影響活動以及他們如何試圖操縱一些人，為其利益而違反加拿大國家利益，仍然是加方關注的問題。她說，中國會使用許多方法來實現這一目標，包括威脅加拿大的華人社區，及中共最近被揭露在世界各地建立警察服務站的情事。

此外，加拿大安全情報局還擔心許多敵對國家行為者對媒體的利用，包括中國。泰西耶認為，媒體中所有可用的載體都可能被敵對國家行為者所利用。

泰西耶同時指出，利用世界各地現存的矛盾並深化之，也是敵對國家行為者常使用的另一種方法，「我們確實看過，當然是在新冠疫情期間，敵對國家行為者試圖散布虛假訊息」。