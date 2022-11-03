Curry Flow 10全新研發兩種不同密度UA FLOW科技，底部強化抓地力、中層優化緩震，幫助起跳和轉向更加舒適。（UA提供）

NBA 2022-23賽季正盛大展開，上個賽季對Stephen Curry來說存在著非凡意義，去年十二月，Stephen Curry於生涯共砍進2974顆三分球紀錄，成功在世界籃球殿堂設下Curry障礙；今年六月，他帶領金州勇士隊獲得第四枚總冠軍戒指並拿下總冠軍賽MVP，確立他作為NBA傳奇人物的地位。隨著新賽季開打，運動品牌UNDER ARMOUR與CURRY BRAND推出第10代簽名籃球鞋「Curry Flow 10」，集結過去幾代受球迷歡迎的配色，打造一系列復刻配色，每款Curry Flow 10上市，會同步復刻歷代Curry簽名籃球鞋。

首波配色Curry Flow 10「IRON SHARPENS IRON」已正式發售，並同步復刻上市Curry 2「IRON SHARPENS IRON」，運用黃紅漸變色彩，來象徵打磨鐵時創造的火花、越磨越利，Stephen Curry表示：「僅靠自己的努力絕無法成為最佳射手，無論是你的隊友、教練、家人、甚至是你的對手，他們都會讓你變得更好！」Curry Flow 10延續前兩代革命性中底UA FLOW，捨去橡膠外底阻礙，提供輕盈腳感，此次全新研發兩種不同密度的UA FLOW科技，分別於底部強化抓地力、中層優化緩震，幫助起跳和轉向更加舒適。

而作為Stephen Curry送給大女兒 萊莉 (Riley Curry) 的十歲生日禮物，Curry Flow 10本次也推出大童鞋尺寸，Stephen Curry為此表示：「一切就是這麼的剛好，第10代Curry籃球鞋送給10歲的妳，生日快樂萊莉。」