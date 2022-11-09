為回饋長久以來支持爭鮮的消費者，爭鮮餐飲集團聯合旗下爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、定食8、MAGiC TOUCH及樂鮮等六大品牌，分別祭出超值享食優惠。不僅有「爭鮮迴轉壽司及爭鮮PLUS」的即嗑11現折1盤、「定食8」任一定食享11元加購炸蝦1支、「MAGiC TOUCH」人氣黃金炸蝦握壽司享第2盤11元、「樂鮮」任一主食即可以11元加購原價120元的人氣調飲「深海奇緣」，以及「爭鮮gogo」最受歡迎點心芒果布丁第2件11元和公仔煎餅隨手包2件特價11元。

除各品牌的優惠活動外，爭鮮餐飲好康再加碼，邀請全台「丨丨」至爭鮮享受美食同慶雙11。11月11日當天，憑身分證、駕照等有效證件至爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH及樂鮮用餐，凡姓名中有1個「丨」享用餐5折優惠，2個「丨」即整桌免費！雙11剁手之餘，也不可以辜負五臟廟，11月11日當天快到爭鮮品牌門市開心吃起來。