拜登政府10月7日對大陸祭出最嚴厲晶片禁令，並積極拉攏盟國加入相關制裁，目前傳出日本政府打算跟進外，知情人士透露，美國將進一步施壓荷商艾司摩爾 （ASML），要求擴大禁售半導體設備給大陸。據了解，可能連用於生產成熟製程晶片的浸潤式（DUV）微影設備也包含在內。

外媒報導，美國國家安全委員會資深官員Tarun Chhabra與商務部副部長Alan Estevez將前往荷蘭進行新一輪談判。

消息人士表示，美國一直向荷蘭政府施壓，要求ASML對大陸擴大禁售先進晶片製造設備，不過外界預估本次協商不會達成任何協議。這次訪問是進行雙邊磋商的一環，美荷也將討論科技合作夥伴關係方面的其他問題。

目前ASML已經無法對大陸供貨最先進的極紫外光（EUV）微影設備，但美國持續推動此一禁售令擴大到成熟製程所需的設備。ASML的EUV機台雖然不能供貨大陸客戶，但截至目前為止，仍可以向陸企銷售其他產品，受到華府最新晶片禁令的衝擊小於美國同業。

白宮官員認為，美方新一輪出口限制，盟國若不適時加入圍堵中國大陸的行列，隨著時間過去，制裁成果就會失效。

美媒今年稍早報導，美國一直推動ASML禁止向大陸銷售浸潤式DUV微影設備，這類機台只比最先進的EUV落後一代。顯見華府打壓大陸不手軟，相關禁令連成熟技術也不放過。

目前在半導體製造產業中，只有台積電、三星等導入EUV設備先進製程技術，並進入大規模量產，而DUV機台多用在成熟製程晶片生產，是目前應用最廣、需求最大的半導體設備。