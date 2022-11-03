根據加拿大工業部網站當地時間3日消息，加拿大政府以國家安全為由，要求三家中國公司剝離對加拿大關鍵鋰資源的投資，涉及的A股上市公司包括中礦資源、盛新鋰能、藏格礦業等。

對此中國外交部發言人趙立堅3日回應，加拿大此舉泛化國家安全概念，人為設置障礙的做法，不利於有關產業發展，敦促加方停止對中國企業的無理打壓。

中新網報，加拿大工業部網站顯示，加國工業部長在一份聲明中稱，根據「加拿大投資法」，出於國家安全考慮，外國投資需要接受審查，某些類型的投資－例如關鍵礦產領域的投資會受到更嚴格審查。該工業部長表示，基於上述法規，審查了對從事關鍵礦產領域的加拿大公司的一些投資，鋰資源也在其中。跟最後調查結果，加拿大政府已下令剝離外國投資者對加拿大關鍵礦產公司的相關投資。

加拿大工業部網站顯示，相關A股公司包括中礦資源旗下中礦（香港）稀有金屬資源公司、盛新鋰能香港孫公司盛澤鋰業、藏格礦業旗下子公司Zangge Mining Investment （Chengdu） Co.,Ltd.。

受此消息影響，中礦資源3日重挫7.82％，報人民幣（下同）86.74元。盛新鋰能小漲0.66％，報45.65元。藏格礦業收漲1.08％，報28.96元。

對此趙立堅3日在例行記者會表示，加方泛化國家安全概念，人為設置障礙的做法，不利於有關產業發展，有損產業鏈供應鏈穩定。中方敦促加方停止對中國企業的無理打壓，為中國企業在加投資創造公平合理的營商環境。中國政府將堅定維護本國企業正當合法權益。