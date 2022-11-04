鴻海(2317)宣布與沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）設立合資企業Ceer，成為沙國第一個國家電動車品牌，由鴻海開發電子電氣架構，並在智能座艙、智能網關和自動輔助駕駛技術領域提供工程產品服務，品牌車計畫2025年上市開賣，鎖定沙國、中東、北非市場。

鴻海持續以營運本地化（BOL）模式布局電動車區域製造，劉揚偉去年11月中法說時透露，中東的電動車專案將正式啟動。鴻海今年2月底時亦公告，斥資5.625億里亞爾（約新台幣41.8億元）取得名稱待定的新設合資公司8.2％股權。

PIF表示，Ceer公司成立符合PIF致力推動沙國前瞻產業的策略，作為推動沙國經濟多元化的戰略之一，幫助沙國實現2030年願景目標。此外，公司將為沙國減少碳排放、推動可持續發展以應對氣候變化的努力中作出貢獻。

沙國總理兼PIF主席穆罕默德（Mohammad bin Salman bin Abdulaziz）王儲殿下表示，沙國不僅要打造一個新汽車品牌，也正點燃一個新產業和生態系，吸引國際和在地投資，為當地人才創造民間就業機會。Ceer將在未來十年內，為沙國GDP作出貢獻。

PIF指出，Ceer為PIF透過投資具前景產業、以實現沙國GDP成長多元化戰略的一部分。預估Ceer將吸引逾1.5億美元的外國直接投資，並創造多達3萬個直接和間接就業機會，至2034年預估將為沙國GDP貢獻80億美元。

由PIF與鴻海合資設立的Ceer公司，將會運用BMW授權的零部件技術於車輛開發過程中。鴻海將開發車輛的電子電氣架構，並在智能座艙、智能網關和自動輔助駕駛技術領域提供工程產品服務。

PIF指出，Ceer目標為沙國和中東、北非市場消費者設計、製造和銷售一系列電動車，包括轎車和休旅車。每輛車均將在沙國設計和製造，並按照全球最高規格的汽車品質和安全標準進行測試，品牌車計畫於2025年上市開賣。

鴻海董事長劉揚偉表示，很高興能攜手PIF成為夥伴，在沙國設立專注於設計製造的電動車公司，將利用集團的科技專長來支持Ceer願景。透過Ceer，鴻海目標在沙國和周邊地區，將電動車打造成為市場主流產品。