隨著聯準會持續大舉升息，經濟捎來的寒風越來越冷，更多科技廠跟進同業腳步宣布將裁員或凍結人事，最新一批包括網約車平台Lyft、線上支付巨頭Stripe、社群平台推特、電商巨頭亞馬遜、消費電子巨頭蘋果。

推特周四宣布將在美東時間周五中午12時以前，通知員工他們是否遭到解僱。這家現在由特斯拉執行長、全球首富馬斯克推持接管的社群平台在給員工的電郵中表示，為了讓公司走上康莊大道，周五我們將經歷裁減全球人力的艱難過程」。前一日即有外媒引述消息人士報導，為了削減成本，馬斯克擬在推特裁員約3700人，佔公司總人力約五成，

Lyft周四宣布，為了節省營運成本以應對疲弱不振的經濟，公司將裁員13%，所有團隊都將受到影響。執行長Logan Green和總裁 John Zimmer在周四發給員工的電郵中提到「經濟可能在明年陷入衰退，以及乘車共享的保險成本不斷上漲」。

Lyft表示，公司員工約5,000多人。該公司在今年初已裁員60人，並自9月起暫停人員招聘。

Lyft周四股價下跌2%，收在13.72美元，今年以來股價已經下跌約68%，市值跌破50億美元。

Stripe執行長Patrick Collison在周四發給員工的通知信中宣布將裁員約14%。他表示，在通膨持續升高、經濟可能即將衰退、利率持續上揚、能源成本高漲、投資預算緊縮以及新創資金緊缺之際，公司必須削減開支。

Stripe宣布將減少員工人數至7,000人左右，這意味著將裁員約1,100人。Collison並表示，除了裁員之外，公司也將全面進行成本管控。

亞馬遜周四通知員工將凍結企業人員招聘。該電商巨頭上個月已宣布要暫停零售事業的辦公室職缺，現在則將擴大到其他業務。

亞馬遜人力資源部門主管Beth Galetti在備忘錄中表示，由於經濟前景惡化，以及近年來快速擴張人事，公司將進一步限制新人招聘。

此外，外媒援引消息人士報導，蘋果公司已經暫停研發工作以外的人力招聘，繼先前削減開支、放緩招募後，進一步加重成本節流的力道。消息人士表示，負責新設備研發與投入長期項目的團隊，將不受到人事凍結影響。

除了上述公司之外，谷歌母公司Alphabet、臉書母公司Meta、網飛（Netflix）、 Spotify、Coinbase、Shopify等科技公司都已相繼宣布凍結人事、裁員或瘦身減支等計畫。Meta高層在發布財報後宣布公司將整合辦公室，且直到2023年底，集團員工人數都將保持不變。