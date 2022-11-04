掉頭髮屬於正常現象，但若有壓力或過勞等狀況時，就可能出現大量落髮的狀況。中醫師近日提到，每個人一天掉髮約50至100根，當出現不停掉髮的情況時，可透過改善毛囊的循環與營養解決掉髮問題，並分享2種能增加頭皮健康的食譜。

中醫師詹景琦在臉書粉專提到，當出現頭髮大量掉落時，可能是壓力、懷孕、過勞、重病所引起，若發現落髮狀況遲遲未改善，可以進行中醫與食物治療，中醫先找出患者身體虛弱的原因，再加以強化、改善，或採用滋陰涼血、清熱降氣法，增加毛囊的循環與營養。

中醫師詹景琦還分享2種食療，第一是「當歸生薑羊肉湯」能夠補氣血，蔥薑爆香後，加入300克羊肉片炒至半熟，再加入10克當歸、清水、適量醬油和糖，煮熟後用鹽調味即可，第二則是滋陰的「銀耳蓮子湯」，10顆蓮子、5顆紅棗、20克枸杞放入500克水中，熬煮到水滾，再加入100克白木耳，煮熟後加入適量冰糖即完成。

銀耳蓮子湯。(圖/達志影像)

營養師程涵宇也曾指出，當頭髮有問題時，表示頭皮出狀況或缺乏營養，最常見的就是缺鐵，因為鐵與氧氣的輸送與利用有關，當鐵不足時就可能造成掉髮，建議民眾攝取薄荷、海鮮及鴨血等富含鐵質的食物，而毛囊健康、頭髮生長則與維生素D有關，多攝取鮭魚、黑木耳、日曬菇、蛋黃等食材，也可透過曬太陽獲得。