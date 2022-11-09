一名頭髮約50公分長的女網友因為每回洗頭吹乾後都會掉很多頭髮，加上頭髮長度的關係，掉髮量看上去令她十分擔心，因此她決定親自幫眾多女性解開共同疑惑，她花了3個月收集掉髮，又花了6個晚上整理，計算出3個月期間總共會有3000根落髮，她的耐心與毅力令不少網友感到佩服。

原PO花了3個月收集掉髮，又花了6個晚上整理，得出3個月期間總共會有3000根落髮，並將這些頭髮綁成辮子，髮量看起來相當驚人。(翻攝臉書爆廢公社二館)

一名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，自己花了3個月的時間，把每次掉的頭髮收集起來放在袋子裡，再用6個晚上各2小時的時間一根一根排，並計算出每次吹頭髮大概會掉50根，若不含洗髮時掉的頭髮，3個月期間總共會有3000根落髮，原PO還把這些頭髮綁成辮子，髮量看起來相當驚人。

結果原PO卻被老公吐槽「太閒是不是？」，她則表示，只是想知道自己掉了多少根頭髮而已。

貼文曝光後引發熱議，不少女網友紛紛留言表示佩服，「好強，超級佩服的」、「高手在人間」、「你做了我一直想做的事耶，我頭髮也長，每天掉一堆，都在猶豫要不要蒐集起來看看有多少」、「這也太有毅力了」、「超佩服你的耐心」。