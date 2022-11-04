美國空軍一架KC-135空中加油機在俄軍駐敘利亞海軍基地附近進行了一項挑釁行動，從航班追蹤網站Flightradar24釋出的截圖可以看到，飛行軌跡神似男性生殖器。

綜合商業內幕(Business Insider)、《政客》(POLITICO)報導，這架Flightradar24軍機於世界標準時間1日下午2時15分從希臘克里特島(Crete)起飛，朝東飛行1個小時後，至中東國家賽普勒斯(Cyprus)以東的位置停留近2個小時，接著重複繞行，一遍又一遍，竟勾勒出類似陰莖的飛行軌跡，最終於下午6時45分降落在克里特島干尼亞國際機場。

"A KC-135 Stratotanker aerial refueling plane drew a 'sky penis' in the vicinity of #Syria's Tartus — [#Russia's] naval facility … [Unknown if] the plane took off from Crete to refuel fighter planes, or if the pilots simply had one job: taking the piss" https://t.co/irQEq5CBYs pic.twitter.com/vkBlK3syFM — Kyle Orton (@KyleWOrton) November 3, 2022

報導指出，目前尚不清楚這架軍機從克里特島起飛後為了加油，還是飛行員單純完成一項「讓俄羅斯地勤不爽」的任務。

據悉，此次並非該國軍機首次靠近俄羅斯領土，早在今年2月，俄烏戰爭開打前一週，三架美國P-8A反潛巡邏機飛越地中海的國際空域，試圖靠近俄國軍機僅隔1公尺遠，不過最終慘遭攔截。