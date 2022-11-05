台北市長選舉電視辯論會今天登場，國民黨台北市長候選人蔣萬安在今天辯論會交叉詰問第2輪時，問起無黨籍候選人黃珊珊曾提及內湖交通改善要靠松山機場遷移，政見如何落實，黃珊珊稱那是長期規畫，牽涉到中央職權，反批20年前在台北市議會表決文湖線希望有高運量、地下化，國、民兩黨都沒有支持地下化，才造就今天的內科交通問題。

蔣萬安詢問黃珊珊若當選市長要如何落實遷移松山機場政見？黃珊珊回應，內科交通還是回到原來的問題，當年是6萬人的工業區，改為科技園區後湧入18萬人，將近3倍，這是前朝從馬英九時代開始，一直都沒有正式面對都市計畫規劃問題，增加人流量、車流量，沒有增加道路面積。

黃珊珊指出，內科交通只能盡量做到維持改善，不要再惡化，因為現在內科還有很多新興大樓，還會有人員進駐，不惡化是最重要目標，中期的部分她要做捷運環狀線，就像一個人長胖了，衣服穿不下了，要做2件事，不是換一件大的衣服，就是要去瘦身。

她表示，車流量目前不太可能降低的情況下，唯一的辦法是先換一件大衣服，已經做了拓寬成功橋，現在正在擴寬民權大橋，她所稱松山機場那是長期的規畫，牽涉到中央職權，要徹底改善是長期規畫。

黃珊珊說，環狀線正在招標，北環斷、南環段招標完畢後，東環段正在送中央核定，希望趕快核定，整條環狀線串起來之後，大量車流量減少，把民眾送到公共運輸去。

黃珊珊最後反咬藍綠，直指20年前在台北市議會表決文湖線希望有高運量、地下化，但是表決輸了，除了選區議員之外，國、民兩黨都沒有支持地下化，才造就今天的內科交通問題。