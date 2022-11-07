周姓男子今年初在新北市街頭，隨機挑選羅姓男子駕駛的轎車，持瓦斯手槍脅迫對方還將其上銬，因擔心羅男指認，逼羅吃下4顆毒品，一審新北地方法院依攜帶凶器強盜罪將周男判刑4年6月，二審台灣高等法院考量他與被害人達成調查，改判4年徒刑。可上訴。

周男因積欠債務，今年1月26日上午10點多他騎乘機車見羅男一人駕駛自用小客車，他認有機可乘，持瓦斯手槍趁羅將車輛發動時，開啟副駕駛座車門強行進入車內，將羅銬上手銬後，並出示包包內瓦斯手槍1支脅迫羅，至使羅抗拒交付2000元。

周男擔心事後遭羅男指認，竟脅迫對方吞服「使蒂諾斯」4顆，趁對方昏迷、無法抗拒之際，再從羅錢包內取走現金1萬5000元，案發後警方據報，持拘票拘獲周男。

高院斥責周男正值壯年，不思以正當方式獲取財物，為圖個人之私利，持凶器瓦斯手槍、手銬強盜財物，又使被害人施用毒品，更造成其內心受到壓力與驚嚇，其隨機犯案之行為，危害社會治安甚鉅，考量他已成立調解，判刑4年。

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