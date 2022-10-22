高雄岡山瓦斯管線遭挖破 警消架水線警戒中 11:492022/10/22 中時 林雅惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市岡山區文賢路和柳橋東路的交叉路口施工不慎挖破瓦斯管線，警消架設水線出水警戒中。(高雄市消防局提供/林雅惠傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市岡山區文賢路和柳橋東路的交叉路口今天上午10時43分傳出異味，消防局獲報後出動3車6人前往，查看現場是施工不慎挖破瓦斯管線，目前架設水線出水警戒中，現場欣雄瓦斯公司人員已關閉閥門，偵測數值為0。 封路10天清坍2.5萬立方公尺 中橫靈甫橋段21日提前搶通 蓮池潭帆船翻覆釀教練學童2死 檢方查無他人涉案簽結 凱撒飯店集團線上旅展10／25開賣 聯合住宿券抗漲每張2500元 #岡山區 #文賢 #東路 #交叉路口 #警戒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大安北汕溪虹橋改建進度穩定超前 盧秀燕：打造更安全穩固橋梁 03:532022/10/19 生活 飛來一張紙遮住視線 機車騎士停下整理慘遭追撞 19:382022/10/21 社會 斥資10億元 東勢埤豐橋改建今開工 18:382022/10/21 寶島 林佳龍抽中1號 板橋首場車隊掃街 12:192022/10/21 政治 百齡橋下逾50輛車泡水 媒體人揭最大問題喊：不要搞錯重點了 13:242022/10/19 政治 岡山區新行政中心招商 2023年初啟動 13:432022/10/19 區域情報-高雄 李秉穎爆料聽說高端品質不好 蔣萬安怒斥採購亂搞 04:102022/10/22 生活新聞 橋頭糖廠糖鐵森活節 慶聖觀音120周年 04:102022/10/18 投資理財 百齡橋50車慘泡水！市議員拋3問怒轟柯市府 重新檢討預算 15:382022/10/18 政治 板橋文昌街生活學堂 共遊枋橋穿越歷史 18:122022/10/19 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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