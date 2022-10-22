高雄市岡山區文賢路和柳橋東路的交叉路口今天上午10時43分傳出異味，消防局獲報後出動3車6人前往，查看現場是施工不慎挖破瓦斯管線，目前架設水線出水警戒中，現場欣雄瓦斯公司人員已關閉閥門，偵測數值為0。

封路10天清坍2.5萬立方公尺 中橫靈甫橋段21日提前搶通
蓮池潭帆船翻覆釀教練學童2死 檢方查無他人涉案簽結
凱撒飯店集團線上旅展10／25開賣 聯合住宿券抗漲每張2500元
#岡山區 #文賢 #東路 #交叉路口 #警戒