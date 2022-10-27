台南市長黃偉哲（右一）27日視察佳里區麻佳路菜寮橋拓寬工程。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲27日視察佳里區麻佳路菜寮橋拓寬工程，該工程是為解決該處因道路緊縮，造成的行車危險性，今年6月開工，10月完工後橋面向東拓寬4公尺，能減緩行車過彎幅度；黃偉哲說，這3年多來，政府在大北門區投入約122億元，做道路和公園景觀等相關工程，希望帶來民眾更優質的生活環境。

工務局長蘇金安指出，佳里區麻佳路市道176線為聯接佳里市區及麻豆市區的重要聯絡道路，同時也銜接國道1號麻豆交流道，往來車輛多，其中菜寮橋為轉彎的頸縮段，拓寬完成後，可減緩行車過彎幅度、拓展用路人視野，而這次工程除了拓寬菜寮橋，也在市道176線與龍興路和子龍二路之間的路段做路面改善。

黃偉哲今天到場視察，並聽取工務局簡報，黃偉哲說，菜寮橋沒有慢車道，機車來到菜寮橋要切入快車道很危險，一不小心還可能墜落橋底，如今拓寬後能解決這些問題，並提高民眾行車安全性，而以往路平工程都做在台南市區內，這幾年針對原台南縣內如麻豆中正路、佳里176線都有執行，讓民眾出入通行更安全。

工務局表示，台南市大北門地區涵蓋佳里、七股、西港、將軍、北門和學甲6個行政區，從2019年至今，政府在路平專案道路養護改善投入4億8814萬元、新建和道路橋梁拓寬開闢及公園景觀111億3663萬元，再包含前瞻計畫的6億1202萬元，總計122億3678萬元。