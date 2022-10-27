金門縣長楊鎮浯表示，興建「金廈大橋」將是他下一個階段全力推動爭取的議題。陸委會今（27）日表示，目前政府無推動金廈通橋的規劃，並指此議題已超越地方政府的權責。

楊鎮浯26日表示，他積極爭取金門的對外聯絡方式，並強調金廈大橋是他下一個階段要全力來推動爭取的一個主題。

面對媒體詢問，陸委會副主委邱垂正今日於例行記者會上回應，政府並無推動金廈通橋的規劃與政策，金廈大橋涉及國防安全、兩岸關係的發展，以及地緣政治等複雜敏感問題，其所衍伸國家安全的整體風險，必須審慎面對。

邱垂正也表示，金廈大橋議題已超越了地方政府的權責，考量當前亞太及兩岸情勢複雜、敏感，為確保國家安全及整體利益，政府並無推動金廈通橋的政策與規劃。

台北市長柯文哲6月主張興建金廈大橋，並稱金廈大橋係延續蔡英文總統在陸委會任內小三通主張。陸委會當時指金廈大橋是中共方面基於統戰思維的單方面設想，並批評柯文哲「指鹿為馬，企圖混淆視聽，其心態可議」