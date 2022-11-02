劉建國（中）爭取斗南地區建設，完成斗南車站改建等工程。（劉建國競選總部提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣長選舉，張麗善2日提出虎尾上場、6大面向發展加速前進，強調不論是虎尾的發展及建設，或是「2030前進雲林」的願景計畫，都是經整體規畫、有方向性的建設。劉建國則爭取斗南地區建設，表示斗南是山線、海線人潮來往、糧食運送的重要交會處，經他爭取，完成斗南車站跨站式站房、石牛溪整治等重大建設。

尋求連任的張麗善表示，雲林肉品市場的轉型規畫，目的是要建立屠體評級制度，以及符合HACCP與國際接軌的屠宰分切冷鏈示範線，建立現代化畜產冷鏈物流園區。另外，打造落花生農業經營專區、輔導建置落花生雜糧乾燥中心，保障並穩定農民收益。虎尾是雲林縣重要的花卉生產基地，因此打造虎尾花卉生產專區也是未來的目標。

張麗善說，除農產業外，規畫虎尾航太機械園區，包含爭取中科虎尾園區2期的設立，已排進縣府的都市計畫中，期盼引入在地優勢產業、中科關聯產業，並結合虎尾科大產學基礎，發展機械設備、運輸工具、零件、設備維修安裝業，預計未來可創造5500個就業機會與165億元的年產值。

民進黨雲林縣長候選人劉建國指出，過去斗南車站是雲林旅外遊子回家的重要車站，過年過節返鄉人潮洶湧，以往斗南的發展跟著車站的前、後站而有所分別，跨站式站房蓋起來後已無差別，而舊站體有百年歷史，他也邀時任文化部長的鄭麗君來會勘，進行保存及活化。

劉建國提到，台1線石牛溪橋是南來北往重要橋梁，但百年橋墩基樁與沉箱基礎裸露很嚴重，他向交通部爭取4.46億改建，另外他2016年向蔡英文總統反映治水經費要1次到位、分年整治，蔡總統也答應了，共爭取到石牛溪整治36.5億元、大湖口溪整治14億元。