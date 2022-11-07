「雲林縣長候選人電視公辦政見發表會」錄影，劉建國強調全方位打造新雲林。（張朝欣攝）

雲林縣選委會7日舉行「雲林縣長候選人電視公辦政見發表會」錄影，國民黨張麗善、民進黨劉建國、無黨林佳瑜均到場參與，張訴求雲林加速前進；劉強調全方位打造新雲林；林佳瑜希望讓選民有更多的選擇。

第1位發言的劉建國表示，雲林縣人口流失快，但沒有配套方案因應，他不求增加人口，但不要再流失，要趕快應變不然會來不及，雲林這3年多流失2萬多人，所以一定要全方位提升雲林的產業、醫療等競爭力，加強青年、老年、幼年的各種福利。

劉建國說，農業方面他提出「雙技農業」主軸，就是從生技與科技「雙技」來連結農業，內容包括「農業產業園區」、「雜糧加工區」、「蔬果冷鏈加工中心」等。醫療方面，有「高齡醫學暨健康福祉研究中心」等，國家要對超高齡作應變，結合長照2.0，幫助長者健康終老。

張麗善指出，她上任後1天當3天用，就是要讓雲林加速前進，這幾年雲林的知名度與能見度不斷提高，讓縣民感到驕傲有光榮感。面對就業與人口流失問題，她努力吸引企業來投資，現在雲林有星巴克、蝦皮店到店等指標企業設店，持續增加就業機會，年輕人有工作就不用到外縣市。

張麗善特別強調麥寮工業港轉型為工商綜合港，將於2027年限期完成，會連動帶領台西產業園區與麥寮都市計畫的發展，進而串聯到大北港科技產業園區、斗六工業區等園區，全面提升雲林的產業發展，這樣的布局是非常完整全面的。

林佳瑜則說，選民都是希望藉由選舉過程，得到更好的生活，他參選縣長就是希望有不同的聲音出現，讓選民有更多思考面向，這幾年選民只能在主流政黨中作選擇，有第3勢力出來，可以激發出不同的聲音。