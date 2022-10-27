阿娜2坪不到的套房內製作近百份便當，提供給工廠同鄉移工們。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

阿娜在臉書上分享當日菜色提供給顧客參考、訂購。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄32歲印尼籍失聯移工阿娜（化名）擔心丈夫阿諾午餐沒飯吃，親自下廚做愛妻便當，不料因廚藝佳加上用料實在，讓阿諾同鄉移工們爭相訂購，每月銷量近百份，營收高達7萬元。移民署南區事務大隊高雄市專勤隊獲報，循線下於日前將阿娜逮捕，依移民法逮捕遣返回國。阿娜被捕時還央求專勤隊員送最後一份便當給丈夫阿諾，阿諾接到便當時，難過直呼「再也吃不到愛妻做的便當了｣。

阿娜與丈夫阿諾2017年7月以移工名義來台，在台北從事看護工作，而阿諾則是到岡山區某工廠做工，夫妻分隔兩地，阿娜不堪多日思念之情，2021年10月間從台北逃到岡山與阿諾同居，期間還會每日送愛妻便當給阿諾午餐時享用。

隨著阿諾每次午餐時段享用愛妻便當，許多同鄉的移工們聞香而來，看著阿諾手上色香味俱全、口味道地的印尼家鄉味菜色便當，紛紛好奇跟阿諾詢問便當在哪裡買，阿諾跟移工們說是阿娜親手做的，因移工們吃不慣台菜口味，於是向阿諾訂購便當，「阿娜牌｣便當名聲不脛而走。

阿娜從7月間經阿諾的介紹，開始為移工們做便當，提供午、晚餐宅配到廠的服務，隨著便當愈來愈多移工們爭相訂購，阿娜事業也愈做愈大，8月間還透過臉書開分享便當菜色，並限量供應，藉此達到飢餓行銷。據了解，雖便當要價新台幣120元，但熱賣近百份，月營業額高達約7萬多元。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊近期獲報，循線下鎖定阿娜住處，24日中午查緝時，還從窗外聞到廚房內陣陣飄香，直到阿娜做好便當準備外送之際，一舉將她查獲。

阿娜被逮捕時，還央求專勤隊員帶她去送最後一份愛妻便當給阿諾，阿諾見阿娜雖如時送便當來，但她身後卻跟著專勤隊員，難過的表示，再也吃不到愛妻做的便當了。

據了解，阿娜稱來台前廚藝並不好，同居期間，擔心阿諾午餐沒飯吃，親自上網看影片研究並增進廚藝，此舉也令專勤隊員們感嘆「愛情力量真偉大｣。後續為移工提供便當時，每日清晨就到菜、漁市場買食材，並在2坪不到的套房內製作，光是搭配的芝麻醬汁就需要熬煮3個小時，印尼特色魚漿等菜色也是新鮮現打現做，至中午時做進百份便當，此毅力也令專勤隊員相當驚訝。