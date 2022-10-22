大陸一名男子去年9月罹患胃癌，隔年病情加重，於本月19日病逝，臨終前男子告訴3個子女水缸中有個便當盒，記得要拿出來。而三姐弟處理完爸爸的後事，立刻去找爸爸口中的便當盒，打開一看卻淚崩，因為裡面竟是三姐弟這幾年來給爸爸的紅包，怎料對方將其通通都存下來給他們，讓他們崩潰直呼「父母親永遠都愛兒女！」

綜合陸媒報導，大陸遼寧一名57歲的李姓男子在2021年9月被診斷出胃癌，姐弟3人為父親的病砸了22萬人民幣（新台幣約97.5萬元）治療，但李男卻在1年後病情加重，醫師坦言無法治療，而李男最終在今年的10月19日病歿。

李男臨終前告訴子女們，他在家中的水缸裡面放了一個便當盒，提醒三姐弟在四周無人時把它拿出來，後來三姐弟記起爸爸的叮囑，打開鐵製的便當盒以後，竟然看到一疊被塑膠袋捆起來的鈔票，而這些錢長期被悶在裡面，已經開始有些發霉。

三姐弟看到這些錢的時候，頓時悲傷難忍。李男的兒子表示，媽媽因為生病很早就過世，獨留爸爸與他們三姐弟相依為命，後來三人長大以後，每次過年回家都會準備紅包孝敬爸爸，沒想到他卻都沒有花，反而把這些錢通通存起來，如今還將這筆錢通通還給他們，讓他淚崩直呼「父母親永遠都愛兒女！」

李男的兒子也說，爸爸過世以後，老家變得空蕩蕩的，讓人看了非常不捨與心痛，希望大家趁父母孩還在的時候，多多陪伴他們，不要等到太遲了以後，徒留遺憾。