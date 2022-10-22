一位人夫自爆「老婆是妓女」，而他曾是對方的恩客，因為暈船而求娶她，婚後兩人育有一子，如今孩子長大要去念幼兒園，老婆竟提出想重操舊業來補貼家用，期望能換更大的房子住，並表明可以月給5萬當做補貼家用的錢，奇葩的要求讓原PO斷然拒絕，表明去了就離婚，沒想到下秒他就翻出老婆包裡有大量的保險套、潤滑液和刷牙套組，讓他看了大崩潰，也引起網友熱議。

一名男網友日前在臉書社團《靠北婚姻 － 社團討論區》發文表示，他今年33歲是自營商，老婆以前是「樓鳳」，而他則是老婆的恩客之一，後來他們相互暈船，便決定要結婚，如今他們已經結婚4年，有1個年僅3歲的兒子。

男網友透露，當初與老婆結婚時，他答應老婆要買房，因此兩人在新北市某重劃區買房，因此他雖然月營收近400萬，但扣掉房貸、車貸、租金與人事費，每個月賺的也不算多，但生活還過得去，每周可吃豪華Buffet，兒子也是送去雙語幼兒園，每個月學費含註冊費就要1.8萬，而他的媽媽也不需要靠他養，自己就有2棟房產。

男網友指出，老婆婚後待在家裡顧小孩，而他一個人必須承擔家庭所有開銷，同時還要每個月給老婆5萬元的零用錢，如今孩子去上學了，老婆想要去找工作打發時間，起初找到一間舒壓養生會館，陪老婆去面試的時候，對方再三保證無色情、時間自由，他才答應。不過，每天朝九晚五，月薪卻只有3-4萬，讓老婆狂抱怨。

男網友也說，近日老婆說要想找個地方重操舊業，而且只要回去做2年，就可以換更大的房子，應該要趁著現在還算年輕去賺這個皮肉錢，他聽了當然是直接拒絕，但老婆卻開始討價還價，甚至還說她回去做樓鳳，不但不會繼續拿每月5萬的零用錢，還會多給他5萬補貼生活，換言之，原PO可以現賺10萬。

男網友表示，哪有人可以接受自己老婆出去賣身賺錢，因此他斷然拒絕說「如果你要去，那我們就離婚！」怎料，老婆卻不放棄，不斷說自己是為了這個家，趁年輕賺一波，但原PO真的無法接受，因此這件事情就這樣無疾而終。結果他剛剛卻在老婆平常背去上班的包包裡，發現一大包保險套、潤滑液與一次性牙刷套組，他才知道原來老婆早就重操舊業，如今只是想換去客源更多的地方。

男網友指出，他本身是在單親家庭長大，不希望孩子也是單親，因此他不是妥協，就是要打離婚官司。而他與老婆談了一談，對方坦言她從未過放棄家庭，而樓鳳也不過就是個職業，主要只是覺得有錢不賺、心有不甘而已，目前劇烈爭吵已經過去，但兩人也只是維持著表面上的和平。

奇葩貼文引起網友討論，「哇塞，傾國傾城之姿嗎？月收入50萬以上」、「覺得你們兩個太不可思議了，一個是願意娶妓女，一個是結了婚還要回去當妓女，是我太保守嗎，我覺得很像演八點檔的戲耶」、「只為利益留下，非為你留下這婚姻的人，你早給自己答案了」。