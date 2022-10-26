許多人都會特地慶祝一年一度的生日，總希望有讓人出其不意的驚喜。日前一名人夫表示，老婆在他生日當天送上8張兌換券，讓他能享受豪華早餐、精油按摩等服務，甚至還有全空白的「為所欲為券」，只要寫下願望，就能要求老婆使命必達，不料網友看完後，卻嘲笑人夫「好傻好天真」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，老婆在他生日當天送給他各種兌換券，作為生日禮物，內容包括：「這攤寶貝買單」、「純精油按摩」、「你玩整晚電動且毫無怨言」、「手做豪華早餐」、「忘記吵架快速和好」、「好吧～你是對的」、「免死金牌，朕姑且饒你這次」，其中還有一張留下空白，能自由填寫願望的「為所欲為券」，讓原PO看了好興奮，直說「希望真的能對獎」。

人夫收到的兌換券中，有一張內容完全空白，能為所欲為地填上各種願望。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文曝光後，許多網友看了不禁大笑，「等真的爆氣你再兌換，看看是你先被撕爛，還是兌換卷先被撕爛」、「別被騙了，一張都不會有效的」、「羨慕有這種懂生活的老婆」、「真的生氣什麼卷都沒效啦」、「好傻好天真」、「朕給你了是給，你敢用試試看」。

另外，有不少眼尖的網友發現，兌換券上面印有日期2022年10月25日，推測票券只有生日當天有效，原PO發文時，這些票券早就全數作廢，「限當天使用，生日過了無效」、「有看到左上角的使用期限嗎」、「上面壓的就是使用期限喔，啾咪」、「祝你生日快樂！美夢成真！唯獨這些券是不可能的任務」。