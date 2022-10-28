【LIVE直播】次世代疫苗開放12歲以上接種 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

新冠肺炎本土疫情延燒，國內今新增3萬4556例本土個案，較上周五的3萬7196例，下降7.1％，疫情趨勢往下。另境外移入新增46例、死亡則有57例。死亡個案中，最年輕為40多歲、患有癌症的男子，因敗血性休克病逝。

今日本土個案以新北新增6048例居多，其次依序為台中4868例、高雄4207例、桃園3450例、台南3183例、台北3116例等；境外移入個案則分別自中國大陸（2例），韓國、新加坡、荷蘭 （各1例）移入，另41例感染國家調查中。

於此同時，國內今也新增中重症147例，其中100例中症、47例重症，另有57例死亡。醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案最年輕為40多歲男，曾3接種3劑疫苗，有癌症轉移病史，規律接受化療。

死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

羅一鈞表示，男子10月6日因化療入院，就醫篩檢PCR陽性，收治隔離病房，住院期間因癌症病情惡化，出現敗血性休克，10月23日病逝，死因為新冠肺炎合併敗血性休克、呼吸衰竭、癌症。2020年以來，國內共累計762萬6103例確診、1萬2620例死亡。