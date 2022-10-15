遇到這樣的情況，你會大方地伸出援手嗎？一名網友在買便當時，發現一名婦人看盯著餐台許久，最後竟然只買了一碗白飯，擔心婦人吃不飽，便自告奮勇要掏錢替她加菜，沒想到卻遭到便當店婉拒，老闆娘表示，要幫婦人免費加菜，讓這名網友深受感動，貼文一出，不少網友大讚是「善的循環」。

原PO在臉書社團「新竹人大小事」發文透露，某日買便當時，遇見一名老婦人站在菜台前面，不斷盯著菜盤裡面的各種佳餚，好奇詢問店員才知道，原來這名婦人只買白飯，原PO連忙請店員幫婦人加菜，還自願幫她買單。

不料店員馬上回報老闆娘，對方馬上善良地說：「沒關係我幫她加菜，不用付錢」，最後拗不過原PO的堅持，才收了一半的價格，還把錢投入捐款箱，讓原PO感到一股暖意湧上心頭，直說：「感謝這家店家的善心，真美好」。

貼文曝光後，引來超過6000名網友感動按讚，紛紛留言，「決定這禮拜吃爆這間店」、「好喜歡這種溫暖病毒，一定要傳播出去」、「寧可被騙也不要因此錯過需要的人，一個便當而已」、「好人一生平安」。