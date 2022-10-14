康和證券14日表示，受疫情影響，捐血者較少，但醫院用血需求不減，根據台灣血液基金會截至10/14早上8點止，目前急需A、O、B型血液，血液庫存量平均只有4～7天，屬偏低庫存量，高雄A、O型與台中A型血液庫存量更低於4天以下，顯見血庫仍缺血，亟需大家「捐血一袋，救人一命」。

日前康和證券與台北中興扶輪社聯合3481地區第三分區（台北西門、信義、文山、城西、金門、新起、傳世、寶成、動力）、台北捐血中心、東方超捷國際物流、愛馬屋停車公司、啟富達國際、中華生物科技、立恿生物醫學、國立台北教育大學國北小泰陽志工隊等，齊聚於康和證券集團總公司，共同舉辦「熱血化愛，前進泰北，發票換愛捐助殘弱，關心自閉症者」愛心四合一捐血活動。

當天康和證券、東方超捷、康和期貨、曜捷運通等公司同仁踴躍挽起袖子捐出熱血，共148人捐血，總計募得210袋、52,500 CC熱血，活動快結束時，血袋都不夠用，台北捐血中心緊急請康和證券同仁跑去台北市政府調用空血袋，15分鐘內送抵捐血車支援捐血。為感謝愛心捐血人，康和證券特別準備捐一袋血送超商100元禮券，主辦單位台北中興扶輪社也準備手工小饅頭、超商禮券抽獎等，因捐血太踴躍，均全部送完，活動圓滿結束。

康和證券董事長鄭大宇表示，康和證連續15年參與協辦愛心捐血活動，累計已募得超過3,700袋熱血，且根據統計，台灣人捐血率超過7%，為世界第一，在在顯示台灣人有熱心更有熱血，新血液救助生命之熱血循環，讓這份善的循環繼續擴散下去，幫助更多需要的人，以無私奉獻的捐血人為榮。