美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，有鑑於近期美國對大陸的晶片出口禁令對世芯-KY影響非常有限，第四季營收季增上看42%，故維持世芯-KY目標價1280元、評等加碼。

美系外資表示，有鑑於ABF載板供應改善，預計世芯-KY第四季營收季增上看42%，2022年收入仍可達到美元4.73億。故維持世芯-KY目標價1280元、評等加碼，2021~2024年每股收益增長率為39%。

美系外資表示，近期美國對大陸的晶片出口禁令對世芯-KY影響非常有限，世芯-KY來自大陸企業營收年初至今增長26%，而第四季大陸客戶只有一個NRE項目，需要重新設計以符合新的BIS規則，預計對2022年的總營收影響僅占比1~2%。世芯-KY管理階層表示，在符合美國出口法規，以及合理報酬的前提下，將繼續接大陸客戶訂單，預計2023年大陸營收貢獻將持續成長。

美系外資表示，約有20%的美國客戶提出在大陸境外提供設計服務的要求，且這個比例還在增長，目前世芯-KY有30%的工程師位於大陸境外，世芯-KY在成本增加有限的情況下，預計到2024年將該比率提高到50%。

美系外資表示，世芯-KY車用HPC在未來幾年也具有關鍵機會，目前確認已經贏得了一些項目，並且預計2023年會有一些NRE收入。第一筆量產收入將在2024年底貢獻。客戶包括美國和大陸的電動汽車客戶，且世芯-KY還將重新考慮其業務戰略，包括僅專注於後裝設計服務，或是與部分合作夥伴共同提供車廠的前裝設計。