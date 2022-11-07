國民黨新竹市長林耕仁競選總部針對朱學恒在本月3日對林耕仁的不實指控，先前已要求朱必須於三日內更正，回復林耕仁名譽，但3天期限已過，朱未有更正，林耕仁競總7日委任律師張耀宇赴台北地檢署提出告訴，控告朱學恒涉犯選舉罷免法及誹謗罪。

林耕仁競總指出，朱學恒在11月3日於Youtube「朱學恒的阿宅萬事通事務所」頻道直播時，多次以言語表達並暗指「係由林耕仁操弄網軍側翼肉搜出李姓前助理之家人資訊，並指使側翼攻擊李姓助理已過世之前妻」等不實言論長達40分鐘。

此未經查證的惡意不實指控，引發諸多網友進入林耕仁臉書粉專指責林耕仁攻擊往生者等情，足以生損害林耕仁之名譽，並妨害選民投票行為之正確性及該屆新竹市長選舉之公正性。

林耕仁競選總部發言人徐維遠強調，林耕仁候選人在10月31日記者會，針對高虹安是否涉嫌詐領助理費提出質疑，完全僅針對公領域及攸關公共利益之範疇，從未提及李姓前助理及其家人之任何個人資訊，該等資訊之揭露，概與林耕仁無關。

徐維遠表示，對於朱學恒至今未更正不實言論，相當遺憾，針對朱涉犯選舉罷免法第104條散布謠言意圖使人不當選罪及刑法第310條第2項誹謗罪，已委任律師代表林耕仁向朱提告，匡正視聽。